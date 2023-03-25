سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل النجم مصطفى شعبان تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثاني على التوالي، بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل " بابا المجال" والذي ينافس بقوة في دراما رمضان الحالي.

وجاء هاشتاج "مصطفي شعبان" و"بابا المجال" ضمن الأعلى تداولا على موقع "تويتر، وأيضًا الأكثر بحثاً على فيسبوك.

وانهالت التعليقات من محبي ومتابعي "شعبان" في مصر والوطن العربي، حيث جاءت التعليقات كالتالي:"حقيقة مسلسل تحفة بالنجاح يا فنان"، وعلق آخر : "كمية الممثلين اللي في المسلسل تخليك تتفرج عليه وأنت مبسوط"، وأضاف ثالث: "تصوير وديكو المسلسل تحفة والأجمل من كده رتم الأحداث سريع".

وشهدت الحلقة الثانية، عرض أغنية "رمضان رمضان" والتي كتبها محمد شافعي وغنّاها طارق الشيخ وحودة بندق.

وحققت الأغنية تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستعرض أجواء شهر رمضان وسط أحد الأحياء الشعبية في جو تملؤه البهجة والسرور.