 28 مايو.. الحكم على البلوجر لوشا في قضية الخطف - بوابة الشروق
السبت 25 مارس 2023 5:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟

النتـائـج تصويت

28 مايو.. الحكم على البلوجر لوشا في قضية الخطف

محمود عبدالسلام
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 5:34 م

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 28 مايو المقبل، للحكم على البلوجر الشهير بـ"لوشا"، لاتهامه في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهم لوشا والبالغ من العمر 36 عاما، دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف.

وقررت جهات التحقيق، استمرار حبس البلوجر "محمد ع." الشهير بـ"لوشا"، والذي اشتهر الفترة الأخيرة بفيديوهاته عبر السوشيال ميديا، والتي يثبت عليها جملة "البونبوناية بقا"، و"الثبات على المبدأ"، وتم تحديد جلسة اليوم، لإعادة إجراءات محاكمته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك