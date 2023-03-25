حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 28 مايو المقبل، للحكم على البلوجر الشهير بـ"لوشا"، لاتهامه في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهم لوشا والبالغ من العمر 36 عاما، دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف.

وقررت جهات التحقيق، استمرار حبس البلوجر "محمد ع." الشهير بـ"لوشا"، والذي اشتهر الفترة الأخيرة بفيديوهاته عبر السوشيال ميديا، والتي يثبت عليها جملة "البونبوناية بقا"، و"الثبات على المبدأ"، وتم تحديد جلسة اليوم، لإعادة إجراءات محاكمته.