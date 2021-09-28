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بحث الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية، حسبما أعلن مكتب الرئيس التركي.

وقال المكتب الرئاسي، في بيان: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المحادثة، تمت مناقشة خطوات تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا والأحداث المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية".

وأكد أردوغان، لبوتين أهمية إنهاء الأزمة في أوكرانيا عن طريق المفاوضات الدبلوماسية، وحرص على توجيه الشكر للرئيس الروسي على موقفه الإيجابي تجاه تمديد صفقة الحبوب.

وقال أردوغان - خلال المحادثات - إن "أنقرة وموسكو يمكنهما اتخاذ خطوات جديدة على أساس التعاون الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي (أثناء زيارة أردوغان)".