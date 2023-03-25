بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة"، بنجاح "سميحة" التي تجسدها يسرا، في الوصول "لأكرم" ويجسد الفنان محمد ثروت، وتتصل به من خلال هاتف الضابط "حسام" ويجسد دوره الفنان أحمد عبد الوهاب، وتستنجد "سميحة" بـ"أكرم" وتطلب منه أن يأتي لمساعدتها ومساعدة ابنتها "سماح"، ويستجيب أكرم لطلبها، وتقوم سميحة بغلق هاتف الضابط حسام.

ويقرر أكرم إنقاذ "سميحة" وأولادها كما أوصاه أخيه "مصطفى"، ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد من كندا، وتتذكر "فوقية" زوجته وتجسد دورها الفنانة شيماء سيف، بعض لوازم الطعام وتخبر أكرم بها من أجل استقبال يليق بأخيه مصطفى.

ويجري أكرم اتصالا بأخيه "مصطفى" في كندا، ويخبره ما حدث، فيطلب منه مصطفى مساعدة "سميحة" وأولادها حتى يصلوا لميراثهم والعودة لكندا مرة أخرى، ويلبي أكرم طلبه.

ويسير أكرم بسيارته، ويلقي نظرة على الفنادق المتواجدة بالمنطقة بحثا عن "سماح"، فيمر أكرم بسيارته من أمامها دون أن يشعر بها أو تشعر به، حيث يتخطى "أكرم" المكان المتواجد به سماح مع علي دون أن يلمحهما.

وتتفاجئ "فوقية" بعد مشاهدة أختها "شوقية" وتجسد دورها الفنانة مي كساب بعد إجرائها عملية تكميم المعدة، بجسد رشيق.

ويطلب الضابط حسام، من سميحة وسامح، الاستعداد للذهاب إلى النيابة، وتستيقظ "سماح" على الكورنيش برفقة علي، ويعتذر أكرم، للدكتورة "سميحة" لعدم رؤية "سماح"، وتطلب سميحة من الضابط تأجيل موعد النيابة من أجل البحث عن ابنتها.

يصطحب "علي"، "سماح" لمنزله لكي ترتاح قليلا، يحاول "سامح" إفاقة "سميحة" من حالة الإغماء التي أصابتها قبل ذهابها للنيابة، ويحاول الضابط "حسام" تلقين "سميحة" ما يجب عليها فعله أمام النيابة، وبعد إخلاء سبيلها تتصل "سميحة" بسائقها وتطلب مساعدة مالية من "أكرم".

تشاهد فوقية وشوقية، المذيعة ياسمين عز ساخرين من أدائها المبالغ فيه، وتحاول فوقية اتباع تعليمات "شوقية" من أجل إسعاد "أكرم" الذي أغلق الهاتف بوجهها عندما اتصلت به وتحدثت معه في دلال، وتشعل "شوقية" و"فوقية" الأجواء بالموسيقى الصاخبة والرقص.

بعد وفاة زوجها تعود "سميحة" وأولادها لمصر بحثا عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.