رئيس الوزراء العراقي يؤكد لماكرون مضي بلاده في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، لافتا إلى، أن "الاتصال شهد التباحث بين الجانبين في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وأكد السوداني لماكرون، بحسب البيان،" مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعال".



ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بـ "تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".