مفتي الجمهورية يحذر من نشر الشائعات: حرام ويسأل عنها الإنسان يوم القيامة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن نشر الشائعات حرام، مشيرًا إلى أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ترويجه للشائعات التي يعلم أنها لا أصل لها.



واستشهد خلال لقاء لبرنامج «اسأل المفتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بقوله تعالى: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ».



ونوه أن «القلم أحد اللسانين»، مضيفًا: «كما تعبر بلسانك فإنك تعبر بقلمك، فالإنسان سيسأل يوم القيامة عن المنشورات التي كتبها على مواقع التواصل ولم يتأكد منها إذا كنت تضر أو لا تضر، وهل هي من مصادر موثوقة أم لا».



وأشار إلى أن الإنسان عليه ألا يقول كل كلام استمع إليه، مستشهدًا بالحديث النبوي: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.



ونوه أن نقل الكلام للآخرين يؤدي إلى مفاسد في بعض الحالات، معقبًا: «لو جنى الإنسان بلسانه أو جوارحه على أحد يصبح معتديًا، والاعتداء معصية ومرتب للإثم».



وشدد على أهمية استخدام المؤمن لكلام راقٍ لا يثر إلا بالطيب عند النصيحة، مضيفًا: «المؤمن يجب أن يكون فطنًا في تلك المسألة؛ يعلم كيف يتكلم والعبارات التي يتكلم بها ويقيس أثر تلك الكلمات على الآخرين».





