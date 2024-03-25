جوتيريش: لا حل إنساني مستدام بغزة في ظل استمرار الحرب الدموية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لن يكون هناك حل إنساني مستدام في ظل استمرار الحرب الدموية في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، اليوم الاثنين، أن الوضع الإنساني يتطلب إيصال المساعدات فورًا وكذلك الوقف الفوري لإطلاق النار.

وذكر أن حجم الدمار والموت في غزة يبلغ مستوى غير مسبوق، موضحًا أن المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في غزة.

ولفت إلى أن هناك إدراكا متزايدا حول العالم حول ضرورة وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى، موضحًا أن إنهاء الصراع يكون عبر حل الدولتين.