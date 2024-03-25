 لوس أنجلوس ليكرز يحقق فوزا تاريخيا في دوري السلة الأمريكي - بوابة الشروق
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لوس أنجلوس ليكرز يحقق فوزا تاريخيا في دوري السلة الأمريكي

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:13 ص

حقق فريق لوس أنجلوس ليكرز فوزه الأكبر منذ 37 عاما في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بتغلبه على إنديانا بيسرز بنتيجة 150 / 145، صباح اليوم الإثنين.

ويدين ليكرز بهذا الفوز التاريخي لنجميه أنطوني ديفيز الذي سجل 36 نقطة، وليبرون جيمس الذي أحرز 26 نقطة.

وقبلها فاز ميلواكي باكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 118 / 93 في مباراة تألق فيها نجمه يانيس أنتيتيوكونمبو بتسجيله 30 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز مينيسوتا تمبرولفز على جولدن ستيت واريورز بنتيجة 114 / 110، واكتسح ميامي هيت ضيفه كليفلاند كافاليرز بنتيجة 121 / 84.

كما فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 121 / 107، ونيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز بنتيجة 114 / 101.


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