الأمم المتحدة: حاجة شمال غزة للدعم هي الأشد إلحاحا حاليا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، إن شمال قطاع غزة لم يتلق مساعدات غذائية خلال اليومين الماضيين، وإن الحاجة إلى الدعم الإنساني في المنطقة هي الأكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وأضاف "أوتشا" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن المساعدات الغذائية الحيوية لآلاف الأشخاص في شمال غزة خلال الـ48 ساعة الماضية توقفت بسبب عدم إمكانية توفر وصول آمن إلى المنطقة.

وذكر المكتب الأممي أنه مع تزايد المجاعة في غزة، تضطر الأسر إلى البحث عن خيارات من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقا لوكالة الأناضول.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاما؛ مما تسبب في أوضاع كارثية يعاني منها 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت حوالي مليونين منهم على النزوح.

وتقيد إسرائيل منتهكة القوانين الدولية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لاسيما عبر البر؛ ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.