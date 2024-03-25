ارتفعت البورصة المصرية اليوم الإثنين بنسبة تقترب من 1%، لتواصل المكاسب بعد الهبوط الحاد الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.98%، ووصل إلى مستوى 29344.4 نقطة.

ويرى محللون أن المؤشر بدأ التحرك في اتجاه صاعد على المديين المتوسط والطويل، وأنه بعد تجاوز 29100 نقطة، يستهدف الوصول إلى 29500 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 7.2%، أرجعها البعض إلى إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد 30%، ما يعني خفض جاذبية البورصة التي تتسم بمخاطر مقارنة بالعائد الثابت.

كما أدى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية إلى مواصلة الهبوط، لكن عاود الدولار الصعود مقابل الجنيه، اليوم، ما قد يدفع المستثمرون إلى تكثيف المشتريات للتحوط ضد موجة ارتفاع جديدة لسعر الصرف.