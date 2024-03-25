كوريا الجنوبية: نقابة سائقي الحافلات في سول تهدد بالإضراب بسبب الأجور

قالت نقابة سائقي الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الاثنين إن مسؤوليها وافقوا على البدء في إضراب عام في وقت لاحق من هذا الأسبوع عقب الإخفاق في التوصل لاتفاق بشأن رفع الأجور مع حكومة مدينة سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن نقابة سائقي الحافلات في سول، التي بها نحو 18 ألف عضوا في 65 شركة، قررت البدء في الإضراب عن العمل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي الخميس المقبل.

ويتردد أن النقابة طالبت بزيادة الأجور ومراجعة نظام الأجور وإلغاء التفرقة في الأجور للعاملين بعقود، ولكنها أخفقت في تقليص الاختلافات مع حكومة المدينة، التي تمثل إدارة شركات الحافلات، على الرغم من إجراء سبع جولات من المفاوضات على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

ويعتزم أعضاء النقابة التصويت غدا الثلاثاء على ما إذا كانوا سوف يمضون في تنفيذ الإضراب عن العمل أم لا.