حلمى طولان : رفضت تدريب المنتخب الأولمبي بسبب التقدير

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كشف حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى أنه رفض تولى تدريب المنتخب الأولمبي بسبب عدم " التقدير" من قبل مسئولى الكرة فى مصر حيث تم الأستعانة بأحد تلميذيتى فى تدريب المنتخب الأول فى ذلك التوقيت.

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام قائلا" هناك بعض الأشخاص فى مجلس إدارة نادى الزمالك لن يعمل لصالح القلعة البيضاء ويعمل لمصالحة الشخصية فقط ".

وأضاف حلمى طولان " لم أشارك فى انتخابات نادى الزمالك الماضية وأدعم حسين لبيب فى رئاسة القلعة البيضاء والأنسب فى ذلك التوقيت وفاروق جعفر زعلان منى عشان مكنتش بدعمه لأنه كان نازل الانتخابات بتوجيه من أحد الأشخاص".

وتابع حلمى طولان قائلا "أنا طلعت مواهب كثير وإبراهيم سعيد دا حكايه ولاعيب هايل وكان محتاج معاملة خاصة وقسوة حيث كنت أهمله فى بعض الأوقات وكنت على تواصل مع ثابت البطل للتعامل معه".

واختتم حلمى طولان حديثة قائلا " أنا زملكاوى غصب عن عين اى حد وشعار الاهلى فوق الجميع دا للأهلاوية بس ودا شى محترم ومنظومة ناجحة ".