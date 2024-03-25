من هو سيمون هاريس أصغر رئيس وزراء لأيرلندا؟

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، يوم الأحد، إن سايمون هاريس، سيصبح أصغر رئيس وزراء في أيرلندا بعد انتهاء السباق على زعامة حزبه "فاين جايل" دون تقدم أي مرشح آخر.

وأصبحت القيادة شاغرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء ليو فارادكار، استقالته المفاجئة "لأسباب شخصية وسياسية" الأسبوع الماضي.

وكان هاريس، 37 عامًا، وزير التعليم العالي، المرشح الوحيد عندما أُغلق باب الترشيح في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد، لكنه لن يصبح رئيسًا للوزراء حتى 9 أبريل عندما يستأنف البرلمان الأيرلندي عمله بعد عطلة عيد الفصح.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين هيذر همفريز، وزيرة الحماية الاجتماعية، وهي من دائرة انتخابية حدودية ريفية، نائبة لزعيم الحزب.

ولم يعط هاريس، أي إشارة إلى التغييرات المحتملة في الرتب الوزارية في فاين جايل، لكن هناك تكهنات بإسقاط الوزراء الذين لا ينوون الترشح للانتخابات المقبلة، فيما يعتقد على نطاق واسع أن سايمون كوفيني سيكون ضحية التعديل الوزاري.

واستقال فارادكار بعد تحمله مسئولية فشل الحكومة في الاستفتاءات الأخيرة في تحديث الإشارات الخاصة بالمرأة والأسرة في الدستور.

ويُنظر إلى هاريس على نطاق واسع على أنه متواصل جيد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تولى عددًا من الحقائب الوزارية بما في ذلك الصحة في بداية جائحة كوفيد، وتمت الإشادة به على نطاق واسع لتعامله مع الأزمة.