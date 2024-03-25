المجموعة العربية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة ووقف حمام الدم

ألقى مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدى، بيان المجموعة العربية أمام مجلس الأمن، عقب اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة بجلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، إن مشروع القرار المركز والإنساني المعتمد من مجلس الأمن؛ يدعو بشكل واضح وصريح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة، باعتباره أكثر إلحاحًا وضرورة، في ظل التدهور الكارثي والخطير للوضع الإنساني في غزة، الذي لم يعد مقبولا ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.

وتوجه بالشكر باسم المجموعة العربية إلى كل الدول الأعضاء بالمجلس التي انخرطت بإيجابية في المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار، مثمنة موقف الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار الملح.

وأوضح أن القرار أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية؛ في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويعكس دور المجلس في تحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية، والاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف حمام الدم في غزة.

وشدد باسم المجموعة العربية على أهمية النظر إلى القرار كخطوة أولى يتم البناء عليها بقرار آخر ملزم ينص على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري غير المشروط للحرب التي تشنها على غزة.

وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.