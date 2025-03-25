غضب في موسكو بعد ظهور زيلينسكي أمام صورة للكرملين يحترق في مجلة تايم

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أثار نشر مجلة تايم، صورة للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمام لوحة تظهر الكرملين يحترق غضب موسكو اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، القول عن الصورة التي نشرتها المجلة الأمريكية أمس الاثنين: "هذا ربما يوضح بشكل أفضل التطور الفكري والحالة الداخلية للذين يتموضعون لمثل هذه الصور".

ووصفت المجلة، تقريرها بأنه نظرة حصرية على المرحلة الأخيرة للحرب في أوكرانيا.

ويقال إن اللوحة التي تحمل اسم "حلم" (دريم) للفنان الجورجي ساندرو انتادزي التي رسمها عام 2022 أفضل ما يرمز بالنسبة لزيلينسكي للانتصار في الحرب التي بدأتها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وظهرت اللوحة، المعلقة في غرقة وراء مكتب الرئيس بحسب ما ذكرته تايم، خلال خطاب زيلينسكي بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر 2023.

وذكرت "تايم" في المقالة، أن هناك صورة لسفينة روسية تغرق في البحر الأسود عام 2022 معلقة فوق سرير زيلينسكي.

ويقول زيلينسكي، للمجلة بشأن هذه اللوحات: "كل لوحة تتعلق بالانتصار.. هذا ما أعيش فيه".