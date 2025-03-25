- وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين

تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار التأكد من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية.

وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية؛ لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكل المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.

كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد أقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم إضافي، إضافة إلى صرف سلع حرة أخرى بباقي مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.

وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق، أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر أبريل بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.