لجنة التقصي بأحداث الساحل السوري: عاينا 9 مواقع واستمعنا لشهادات جهات عسكرية ومدنية

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أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، أنها عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، وأنها دخلت كل المناطق المعنية وستمضي في الاستماع للشهود.

وقال متحدث اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي: "عاينّا 9 مواقع واستمعنا لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية" غربي سوريا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن اللجنة "دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقت أكثر من 30 بلاغا".

وأشار إلى أن ظروف عمل اللجنة "ليست مثالية"، مؤكدا الحاجة إلى "تعاون الجميع للكشف عن الحقائق".

وأوضح الفرحان أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات" في أحداث الساحل السوري.

وتابع: "دخلنا كل المناطق التي شهدت أحداثا ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".

وفي 6 مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات لعناصر نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى. فيما استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لهم، تخللتها اشتباكات عنيفة.