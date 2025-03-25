وزارة الثقافة تعلن القائمة القصيرة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025

أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، القائمة القصيرة لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة لعام 2025، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي.

جاء ذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواهب الشابة وتحفيز الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية

شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، حيث تصدرت الجيزة،والدقهلية، والقاهرة،والإسكندرية، ودمياط قائمة المحافظات الأكثر تأهلًا للمرحلة النهائية. كما تفوق الفتيات على البنين من حيث عدد المشاركات.

وشملت القائمة الكاملة للمبدعين المتأهلين للتصفيات النهائية حسب الفروع والفئات العمرية:

(فرع القصة)

(الفئة العمرية الأولى):

• آسية أشرف إبراهيم محمد عبد الحي (شمال سيناء)

• تالية جابر محمد جابر أحمد (الإسكندرية)

• حلا محمد محمود السيد عبد المجيد (القاهرة)

• رضوى محمد مصطفى عوض (البحيرة)

• ريم إبراهيم مرسي مرسي السلاموني (المنوفية)

• سلمى عرفات أحمد محمود عبد الله (قنا)

• عابد الرحمن يوسف صبحي يوسف (الغربية)

• لمار محمد ماجد نور الدين خيال (الغربية)

• ليزا شريف رضوان عبد الحميد (الجيزة)

• مصطفى أحمد مصطفى أحمد (الإسكندرية)

(الفئة العمرية الثانية):

• أبانوب جورج وهيب زكى (الدقهلية)

• أسامة محمود قناوي صديق (القليوبية)

• تولين مجدي عاطف جيد (الجيزة)

• رنا هشام جمال زكى (المنيا)

• روفانا أحمد مصطفى أحمد بحيرى (دمياط)

• سيف أحمد محمد حمدي محمد علام (القاهرة)

• عنود محمد عبد الوهاب رجب (دمياط)

• ملك فتحي محمود ثابت (المنيا)

• نور عماد محمد بيومي (جنوب سيناء)

• يوستينا بشاي صموئيل جاد (أسيوط)

(فرع الشعر)

(الفئة العمرية الأولى):

• آدم أسعد محمود على محمد الملكي (شمال سيناء)

• تالا أحمد إبراهيم أحمد وهدان (دمياط)

• عمر شريف مسعد مصطفى زايد (الدقهلية)

• عمر محمد علي محمد (المنيا)

• قمر أمير فرحات محمد على (الإسكندرية)

• هاندا وليد عبد المحسن عمارة (المنوفية)

• همسه أيمن بدوي التابعي سمره (دمياط)

(الفئة العمرية الثانية):

• أحمد رمضان محمد عبد الرحمن عوف (الدقهلية)

• باسم أيمن عبد الجواد صلاح (الدقهلية)

• حنين حسن محمد طلبه البرعي (الإسكندرية)

• رحمه حمدي مرسى سيد مرسى (أسيوط)

• سارة محمد محمود أمين فليفل (البحيرة)

• عبد الرحمن مصطفى أحمد أحمد النحاس (الإسكندرية)

• لميس عبد العال تهامى فراج (أسيوط)

• ملك هاني عبد المعبود أبو الحديد بلال (الجيزة)

• منه الله وليد صبحي يوسف (الدقهلية)

• هاجر أشرف نجيب السيد متيرد (دمياط)

(فرع التأليف المسرحي)

(الفئة العمرية الأولى):

• تسنيم محمد عبد الوهاب محمود (الأقصر)

• جنا الدكتور خلف الله عبد الحميد (سوهاج)

• حازم سامح محمد سالم (شمال سيناء)

• عمر وائل مصباح عبد المحسن (الدقهلية)

• عمرو محمد عبد النبي عدلي (الأقصر)

• محمد جمال محمد على (أسيوط)

• ملك محمد عزقلانى إبراهيم (المنيا)

• ميداء عماد عبد الكريم رمضان (أسيوط)

(الفئة العمرية الثانية):

• أمل سمير بركات محمد عيسوي نجم (الغربية)

• آيه وليد عرفان محمود أبو النور (دمياط)

• جنستا محمد درويش محمد على العمري (دمياط)

• جنى شريف أحمد نوار (الدقهلية)

• حنين زكريا أنور مصطفى (الدقهلية)

• ساره رمضان السيد بياض (البحيرة)

• سلمي هشام أحمد رأفت (بورسعيد)

• لمى أحمد كمال عبد الغفار (القليوبية)

• هنا محمد فاروق مصطفى (الشرقية)

• ياسين أحمد أبو المجد ابراهيم (كفر الشيخ)

(فرع الرسم)

(الفئة العمرية الأولى):

• أسما إبراهيم مصطفى إبراهيم شلبى (كفر الشيخ)

• آية محسن عبده سعيد هارون (أسوان)

• جودي محمد زكريا أحمد درويش (القليوبية)

• خالد حسن شحات حسن إبراهيم (الدقهلية)

• ريتاج إسماعيل نور الدين محمد (القاهرة)

• كارمن أحمد محمود إبراهيم شحاته (الإسكندرية)

• لارا حسام مصطفى توفيق (القاهرة)

• لارا كريم السيد عرابى على (بورسعيد)

• مريم خالد حسن الشواربي (القاهرة)

• نور محمد أحمد أنور (الإسماعيلية)

(الفئة العمرية الثانية):

• جني مختار محمد رفعت محمد (القليوبية)

• رافايلا عادل ميخائيل سلامة حنا (القاهرة)

• رقيه إبراهيم محمد إبراهيم (القاهرة)

• رودينه ممدوح أحمد أحمد (القاهرة)

• سميحة محمد عبد الله محمد علاق (القاهرة)

• كيرلس جورج ماهر نصيف حنا (المنيا)

• محمد أبوبكر عبد العزيز السيد (الفيوم)

• يحيى محمد أحمد محمد عفيفى (القاهرة)

( فرع العزف)

(الفئة العمرية الأولى):

• آدم أحمد طه محمد (القاهرة)

• آدم حسام محمد محمد عبد المنعم (الجيزة)

• تالة معتز نور الدين محمد (الإسكندرية)

• زين محمد أشرف شراره (الجيزة)

• سيف شريف حلمى محمد (الجيزة)

• كرمه أحمد عبده السعيد (بورسعيد)

• لارا محمد عبد الجيد عطيه (القاهرة)

• ليلي محمود فاروق خزرجي (الجيزة)

• مروان يسري عبدالحميد فهمي (الجيزة)

• مصطفي محمد أحمد قدوره (الجيزة)

(الفئة العمرية الثانية):

• إياد محمد أحمد قدوره (الجيزة)

• حلا حسن عادل حسن الكومي (الإسكندرية)

• رودينا وائل محمد عبد العزيز (الجيزة)

• عمر عادل إبراهيم موسى (الجيزة)

• مالك هشام أحمد محمد (الإسكندرية)

• مالك محمد شحاته السيد (الجيزة)

• مريم محمد شحاته السيد (الجيزة)

• ملك أحمد عبد الحميد الوشاحي (الجيزة)

• نور محمود محمد شريف (الإسكندرية)

• يوسف أشرف فريد حسن (الجيزة)

(فرع الغناء)

(الفئة العمرية الأولى):

• فريدة إسلام سيد مصطفى كمال (القاهرة)

• فياض أحمد فياض محمود حسن (الجيزة)

• فيروز محمد محمد توفيق محمد (الجيزة)

• مروان محمد إسماعيل فضل الله (البحيرة)

• نور هاني مختار عباس محمد سليم (القاهرة)

(الفئة العمرية الثانية):

• جنا محمد شوقي محمد فوزي شيحه (الجيزة)

• حور صلاح سالم عبد المجيد أحمد (الدقهلية)

• رودينا تامر إبرهيم عبد الحميد أمين (الجيزة)

• عائشة محمد إبراهيم عبد العظيم مرسي (الشرقية)

• عمار هشام الدسوقي محمد سليمان (القليوبية)

• فاروق محمد فاروق علي (الجيزة)

• لوجين تامر عبد الفتاح محمد سيد مرغني (الجيزة)

• محمد محمود محمد حسين محمد (القاهرة)

• مريم حنفي مصطفى حنفي محمود (الجيزة)

• مهدي محمد مهدي محمد قطب (الجيزة)

(فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية)

(الفئة العمرية الأولى):

• آسر إسلام محمود محمد (الجيزة)

• حسام مصطفي محمد فكري (الغربية)

• حمزة محمد السيد سعد (البحيرة)

• رامي فادي صبري كرم (الدقهلية)

• عبد الله محمد فتحي محمود (أسوان)

• عدي محمد عادل مراد بدوي (بورسعيد)

• عمر حاتم صبحي مصطفى عكاشة (الغربية)

• عمر عبد السلام السيد عبد الله (الدقهلية)

• كاراس مينا ماهر توفيلس (القاهرة)

• لمار محمد عبد الوهاب على (بورسعيد)

(الفئة العمرية الثانية):

• أحمد طارق سعيد الشامي الفرماوي (المنوفية)

• أحمد ياسر محمود الكومي (الإسكندرية)

• إسراء بدوي سمير حسني (القاهرة)

• خالد أسام محمد متولي (الإسكندرية)

• رحيم وائل محمد محمد أبو عش (الشرقية)

• مارك البير بطرس آدم (دمياط)

• ميرنا مراد عزمي بسطه (القاهرة)

• وجدي أحمد وجدي أحمد (الإسكندرية)

• ياسين أحمد حسن على نصار (المنوفية)

عمل مشترك بين كل من:

• أنس احمد حسني محمد (الإسكندرية)

• فيصل أمين إبراهيم أمين (الدقهلية)

(فرع الإبتكارات العلمية)

(الفئة العمرية الأولى):

• أحمد محمد عبد الرحيم عبد الدايم (القاهرة)

• آنتوني مينا ينى عطا (سوهاج)

• جنى محمد عبد الوهاب آمين (المنيا)

• رجاء حسين حسن محمد (الفيوم)

• رفيق رامي عبد القادر عيسى (الإسكندرية)

• رؤى علاء الدين جمال موسى (سوهاج)

• عدى محمد السيد الغريب (دمياط)

• محمد أحمد سعد محمد حسنين (بورسعيد)

• مريم أحمد سيد أحمد (الأقصر)

عمل مشترك بين كل من:

• هنا بدر الدين سعيد سعيد (الدقهلية)

• ليان إسلام نبيل أحمد (الدقهلية)

(الفئة العمرية الثانية):

• أحمد حازم أحمد محمد (مطروح)

• أحمد صلاح الدين محمد جبالي (الوادى الجديد)

• حمزة أحمد محمد عمران (المنوفية)

• مايفن عماد وجيه عزيز (المنوفية)

• محمد السعيد إبراهيم السيد (الدقهلية)

• يوسف محمد علي محمود الجميلي (الدقهلية)

• يوسف يحي إبراهيم زهران (كفر الشيخ)

عمل مشترك بين كل من:

• عثمان مصطفي عثمان النحراوي (المنوفية)

• يوسف فتحي فتحي غالي (المنوفية)

عمل مشترك بين كل من:

• ملك آمين عادل أبو زين (المنوفية)

• هناء خالد حسن عبد المقصود (المنوفية)

عمل مشترك بين كل من:

• يارا ياسر عبد الفتاح السيد سلام (كفر الشيخ)

• ياسمين محمد مصطفي السيد محمد (القليوبية).