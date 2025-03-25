الرئيس الإسرائيلي: مصدوم لأن ملف المحتجزين لم يعد على رأس الأولويات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه «مصدوم» لأن ملف المحتجزين في غزة لم يعد على رأس الأولويات وفي مقدمة الأخبار.

وأكد في تصريحات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، التزامه بعدم التغافل عن قضية المحتجزين، مشيرًا إلى أن إعادتهم إلى أرض الوطن يتطلب جهدًا وطنيًا ضخمًا.

وأمس الاثنين، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأثنين، مقطعا مصورا لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وظهر في الفيديو الذي لا يتجاوز الثلاث دقائق، رجلان يجلسان على الأرض ويتحدثان بالعبرية مع رهينة أُفرج عنه سابقًا، ويطالبانه بأن يروي تجربته في الأسر من أجل تسريع الإفراج عنهما.

وطالب الأسيران من زميل سابق لهما خرج في صفقة لتبادل الأسرى في 19 يناير الماضي عدم الصمت والحديث عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين.