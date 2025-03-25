السوداني يدعو القوات العراقية إلى الجاهزية والاستعداد واليقظة

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الثلاثاء القوات المسلحة العراقية إلى البقاء في حالة الجاهزية والإستعداد واليقظة والحذر والتمسك بالمبادئ الاساسية خاصة وأن العراق يشهد حالة من التعافي والنمو والتقدم والإزدهار بشكل واضح.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال حضوره مائدة إفطار شهر رمضان في قيادة القوات البرية على أهمية" الإنضباط والالتزام والمهنية والاستعداد للتضحية، وأن القيم العسكرية يجب ان تكون حاضرة وعلى القادة والضباط والآمرين وضباط الصف ترسيخها في سلوكهم أمام منتسبي الجيش"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال "نحتاج الى التدريب المستمر وتحديث مناهجه للارتقاء بمستوى وجاهزية منتسبي الجيش لمواجهة مختلف التحديات وأن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في تمكين الجيش العراقي بجميع قياداته وتشكيلاته وصنوفه ولاسيما في مجال التسليح".

وأضاف أن "تسليح الجيش سيتم من خلال عدة مشاريع نعمل على انجازها، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية من قواعد ومعسكرات وواجبنا إيصال جميع الحقوق المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات إلى عوائل الشهداء والجرحى".

وذكر السوداني أن مسار العراق يتحرك في الإتجاه الصحيح في التآخي والتلاحم والوحدة، والخطاب الوطني الموحد لكل العراقيين.