نتنياهو يجري مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك

أعلن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيباشر يوم غد، الأربعاء، بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الشاباك، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا برفض طلب المستشارة القضائية للحكومة تعليق إجراءات التعيين.

جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو بإلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة لتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك الحالي، رونين بار، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب.

وجاء قرار القاضية جيلا كانفي شتاينيتس مخالفًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد أيضًا إجراءات استبدال بار وتعيين رئيس جديد للجهاز، حتى تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وفقاً لوكالة سما الفلسطينية.

وقضت المحكمة أن الأمر الاحترازي الذي أصدرته بشأن إقالة بار وإجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك سيبقى ساريًا كما هو ودون تغيير "حتى صدور قرار آخر"، وذلك خلافًا لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي طالب بإلغاء الأمر الاحترازي.

ووافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على الأمر الاحترازي المؤقت المتعلق بقرار إقالة رئيس الشاباك، بالتزامن مع ردها على الالتماس، وذلك "نظرًا لقرب الموعد المحدد لتقديم الردود التمهيدية على الالتماسات".

وذكرت المحكمة أنه "وفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، لا ينبغي السماح ببدء إجراءات اختيار أو مقابلات لتعيين رئيس جديد للشاباك أو قائم بأعماله، لما في ذلك من إمكانية فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة، مما قد يمس باستقرار البنية التنظيمية الهرمية للجهاز".