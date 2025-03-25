إزالة 59 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية بمركز دار السلام في سوهاج

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إزالة 59 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة بقرية البلابيش بمركز دار السلام، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ومديرية أمن سوهاج.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات جاءت في إطار الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وخطة المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد "سراج"، على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع أية تعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فورا، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدا على مواصلة الجهود في إزالة جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنائية بحق المخالفين.