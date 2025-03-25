وصل منتخب باراجواي إلى مدينة بارانكيا الكولومبية مساء الأحد، لمواجهة نظيره الكولومبي، ضمن الجولة الـ14 من تصفيات كأس العالم 2026، في مباراة سيسعى من خلالها "ألبيروخا" لمواصلة سلسلة مبارياته السبع التي لم يذق فيها طعم الهزيمة.

وهبطت طائرة المنتخب الباراجواياني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو في مطار إرنستو كورتيسوز الدولي، واتجه الفريق لاحقا للفندق؛ حيث حيا المدرب، الأشخاص الذين جاءوا لاستقبالهم.

ويحتل منتخب باراجواي المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، ولم يذق طعم الخسارة في آخر 7 مباريات له، حيث كانت آخر هزيمة له في التصفيات في 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عندما خسر 1-0 أمام كولومبيا في أسونسيون.

ويحاول منتخب باراجواي تكرار الأداء الذي قدمه في 5 أكتوبر 2017، حين فاز 2-1 في بارانكيا على كولومبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، بهدفين من أوسكار كاردوزو، وأنطونيو سانابريا، اللذين من المحتمل أن يلعبا أساسيين في المباراة المقررة فجر الأربعاء.

وتشكل عودة القائد دييجو جوميز، لاعب برايتون الإنجليزي، أبرز المستجدات بالنسبة للمنتخب الباراجواياني في مواجهة كولومبيا.

وعاد جوميز، لاعب خط الوسط الذي سجل هدف الفوز 1-0 لـ(ألبيروخا) على البرازيل في 10 سبتمبر، إلى تصرف المدرب الأرجنتيني بعد انتهاء الإيقاف بسبب بطاقة حمراء خلال مباراة نوفمبر ضد بوليفيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وغاب جوميز عن مباراة الجولة الـ13 من التصفيات نهاية الأسبوع الماضي التي فازت فيها باراجواي على تشيلي 1-0.