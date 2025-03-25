مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا ينفي لـ الشروق إصابته بمسيرات تابعة لميليشيا الدعم السريع

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نفى الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، اليوم، الثلاثاء، ماتردد من أنباء تفيد باصابته إثر استهدافه بمسيرات تابعة لميليشيا الدعم السريع.

وقال العطا: "أنا بخير وكنت في جولة ميدانية مع القوات التي تطارد الميليشيا، وهذه محاولة فاشلة لمعرفة موقعي الجغرافي ليس أكثر".

وأكد العطا في تصريحات خاصة للشروق، أن تلك الأنباء مجرد اشاعات من الغرف الإعلامية التابعة للمليشيا وعملاءها هدفها تدمير الروح المعنوية العالية لجنود الجيش السوداني عقب الانتصارات العسكرية المتتالية في الميدان ضد الميليشيا لاسيما عمليات تحرير العاصمة الخرطوم.

وأكد مساعد القائد العام للجيش السوداني أن القوات المسلحة مستمرة في القتال ضد الميليشيا حتى إعلان البلاد خالية من التمرد.