تفاصيل اتفاق أمريكا وروسيا بشأن ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود

أعلنت روسيا، الثلاثاء، توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وتخفيف القيود على المنتجات الغذائية الروسية.

جاء ذلك في بيان عن الكرملين تعليقا على محادثات بين خبراء روس وأمريكيين، استضافتها العاصمة السعودية الرياض أمس.

وأشار البيان إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تنفيذ مبادرة البحر الأسود، التي تتضمن ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للمساعدة في استعادة الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية للوصول إلى السوق العالمية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتضمن البيان تصريحا بأن الولايات المتحدة ستخفض تكلفة التأمين على الشحن البحري لروسيا وتسهل الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لمثل هذه المعاملات.

وأضاف أن هناك شروطا معينة يجب الوفاء بها حتى تدخل المواد المتفق عليها حيز التنفيذ.

وأشار إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على البنك الزراعي الروسي (روسلخوزبنك) والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في تجارة المنتجات الزراعية، مضيفا أنه من بين الشروط رفع القيود الأمريكية على تمويل التجارة.

وأكد أن الشروط تشمل إزالة القيود المفروضة على توريد خدمات الموانئ إلى روسيا، والآلات الزراعية، والسلع الأخرى المستخدمة في إنتاج الأغذية والأسمدة.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين زعيمي البلدين لاتخاذ تدابير لوقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، وأنه في حال عدم الالتزام بالاتفاق، فإن الطرفين قد ينسحبان منه.