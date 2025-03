الاحتلال يفرج عن مخرج فيلم «لا أرض أخرى»

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الشريك في إخراج الفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى»، الحائز على جائزة الأوسكار، وذلك بعد تعرضه للاعتقال والضرب من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكتب المخرج الإسرائيلي المشارك في الفيلم، يوڤال أبراهام، في منشور عبر منصة «إكس»: «بعد أن قضى الليلة مكبل اليدين، وتعرض للضرب داخل قاعدة عسكرية، أصبح حمدان بلال الآن حرًا، وهو في طريقه إلى منزله وعائلته».

وفي وقت سابق، قالت محامية المخرج الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار، والمعتقل لدى القوات الإسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراحه.

وأفادت ليئة تسيمل، محامية الدفاع عن المخرج حمدان بلال، اليوم الثلاثاء، بأن موكلها وفلسطينيين اثنين آخرين قضوا الليل على الأرض في قاعدة عسكرية بعد تعرضهم لإصابات خطيرة أصيبوا بها في الهجوم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد أسابيع من فوز «لا أرض أخرى»، الفيلم الوثائقي الذي شارك في إخراجه، بجائزة أوسكار.

وجرى ذلك في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وفق مركز اللاعنف اليهودي، وهو منظمة غير حكومية معارضة للاستيطان. وأكّد أعضاء في هذا المركز أنهم كانوا موجودين في المكان ووثّقوا ما جرى بالفيديو.

After being handcuffed all night and beaten in a military base, Hamdan Ballal is now free and is about to go home to his family.