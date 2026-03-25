جيش الاحتلال: استهدفنا مواقع تصنيع وسائل قتالية جوية وبحرية في طهران

زعم جيش الاحتلال، أنه استكمل خلال الليلة الماضية سلسلة غارات على مواقع تصنيع وسائل قتالية جوية وبحرية في منطقة طهران.

وقال في بيان، إن سلاح الجو نفذ بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال الليلة الماضية سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تصنيع وسائل قتالية تابعة للنظام الإيراني في منطقة طهران.

وأضاف أن غارات استهدف عدة مواقع لإنتاج وسائل قتالية جوية وبحرية، وادعى أن هذه المواقع كانت تُنتج وسائل قتالية مخصصة لتسليح ما سماها «أذرع النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، ومن بينها حماس، وحزب الله».

ولفت الجيش إلى استهداف منظومات دفاعية وموقع لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، وقال إنه سيعمق ضرباته للصناعات العسكرية التابعة للنظام، بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات، وفق تعبيره.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.