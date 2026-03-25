جروسي: المفاوضات المحتملة مع إيران لن تقتصر على البرنامج النووي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأربعاء، إن محادثات بين والولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب قد تبدأ في باكستان في نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن المفاوضات المحتملة قد تتجاوز البرنامج النووي الإيراني.

وذكر جروسي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن المفاوضات المحتملة "لن تقتصر هذه المرة على البرنامج النووي الإيراني"، مضيفاً: "سيكون على الطاولة أيضاً الصواريخ والجماعات المتحالفة مع طهران والضمانات الأمنية لإيران".

وأضاف أن المحادثات، إذا عُقدت، ستجرى في إسلام آباد، مشيراً إلى أن رئيس وزراء باكستان عرض استضافة مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

ولفت جروسي إلى أنه شارك بشكل مباشر في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير قبل اندلاع الحرب، وأنه على تواصل وثيق مع واشنطن وطهران وعواصم عربية تحاول التوسط لإنهاء النزاع.

وذكر أن أحد السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بالملف النووي هو أن "توافق إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات".