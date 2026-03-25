الأربعاء 25 مارس 2026 6:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ماكرون: ندعم لبنان في هذه اللحظة الحاسمة لمستقبل البلاد


نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 6:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 6:00 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث أمس مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة إكس: «منذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره حزب الله، اتخذت السلطة التنفيذية اللبنانية إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ أجندة السيادة الخاصة بها، لصالح جميع اللبنانيين».

وأضاف: «في هذه اللحظة الحاسمة لمستقبل البلاد، أكدت للرئيس دعم فرنسا الكامل».

وتابع: «سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين ودعمنا الثابت للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن من خلال توفير مركبات نقل مدرعة في غضون أيام قليلة».

واستكمل: «سلامة أراضي لبنان، وحماية المدنيين بغض النظر عن دينهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنية التحتية للبلاد أمور أساسية».

 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك