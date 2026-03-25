ماكرون: ندعم لبنان في هذه اللحظة الحاسمة لمستقبل البلاد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث أمس مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة إكس: «منذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره حزب الله، اتخذت السلطة التنفيذية اللبنانية إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ أجندة السيادة الخاصة بها، لصالح جميع اللبنانيين».

وأضاف: «في هذه اللحظة الحاسمة لمستقبل البلاد، أكدت للرئيس دعم فرنسا الكامل».

وتابع: «سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين ودعمنا الثابت للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن من خلال توفير مركبات نقل مدرعة في غضون أيام قليلة».

واستكمل: «سلامة أراضي لبنان، وحماية المدنيين بغض النظر عن دينهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنية التحتية للبلاد أمور أساسية».