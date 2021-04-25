5 دولارات تفقد الأرجنتين نطاق جوجل الخاص بها

في مفارقة غريبة وقعت ليلة الأربعاء الماضى، قام مواطن أرجنتيني بشراء نطاق جوجل الخاص ببلاده مقابل 540 بيزو أرجنتيني أي ما يعادل 5.81 دولار أمريكي، ما تسبب في إغلاق الموقع لعدة ساعات.



وأصبح النطاق متاحًا للشراء على ما يبدو بعد انتهاء ملكيته السابقة في نفس اليوم، وهو ما تسبب في إغلاق مؤقت لمحرك البحث (google.com.ar)، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وقال مواطن أرجنتيني يدعى نيكولاس كورونيا في تغريدة علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أريد أن أوضح أنني دخلت على موقع (http://nic.ar) ورأيت نطاق (http://google.com.ar) متاحًا واشتريته بشكل قانوني!".



وفقًا لما أورده موقع "MercoPress" الإخباري الأورغواني ، فإن شراء كورونيا لم يؤثر على موقع محرك البحث الدولي (www.google.com)، مشيرا إلي أن هذا النشاط الذى حدث يُطلق عليه "السطو الإلكتروني"، حيث يشير إلى فعل الاحتفاظ بنطاق أو تسجيله أو شرائه أو بيعه من أجل الاستفادة من التعرف على اسم المالك الشرعي.



وأوضح الموقع أن تواريخ انتهاء صلاحية النطاقات متاحة للجمهور ويمكن الحصول عليها بسهولة من خلال مواقع التسجيل مثل (nic.ar).



ومن المحتمل أن يكون موقع "جوجل الأرجنتين- Google Argentina" قد نسي ببساطة تجديد النطاق (google.com.ar)، وخلال هذا الوقت القصير، رأى كورونيا الفرصة واستغلها.



واشتكى مستخدمو جوجل في الأرجنتين من تعطل الموقع لمدة ثلاث ساعات تقريبًا وافترضوا حدوث عطل في الخادم ، لكن تغريدة كورونيا ساعدت في توضيح الأمور لاحقًا.



وقام مستخدم آخر بنشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" تضم لقطات شاشة للموقع وهو معطل ، وألقى باللوم على موقع (nic.ar)، قائلا : "يحدث هذا لأن الموقع (nic.ar) سيء جدًا لدرجة أنه لا يدعم التجديدات التلقائية أو الشراء لعدة سنوات مثل معظم تسجيلات النطاقات في العالم".



من جهته، أكد موقع "MercoPress" أن جوجل الأرجنتين استعادت نطاقها بنجاح وتم استئناف تقديم الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد.