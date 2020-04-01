أيمن بهجت قمر يهاجم محمد رمضان بعد مشهد الإساءة لإسماعيل ياسين في موسى

هاجم الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر الفنان محمد رمضان بعد تضمن الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى مشهدا يسيئ إلى الكوميديان الكبير الراحل إسماعيل ياسين والذي أظهره بشكل غير لائق.

وكتب قمر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقة، بالإشارة إلى ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس، والذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل أذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".

واستكمل: "كما جرى تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية على لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه؛ بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا إلى شهرته".

وأردف: "وهو ما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو 50 عاما.. وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة على غيرهم ياخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم".

وأضاف: "أحدث المشهد ردود فعل غاضبة لدى المتابعين خاصة وأنه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي أصاب اسرة الفنان الراحل إسماعيل يس، والتي تواصلت بالفعل مع مكتب الدكتور محمد أبوشقة للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث وفي مواجهة المسئول عنه".