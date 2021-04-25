نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ما تردد بشأن أن ناديه طالب بتأجيل مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها يوم 10 مايو المقبل في بطولة الدوري.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم نتقدم بأي طلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك..بل أرسلنا خطابا يفيد بأن هناك ضغط شديد لمبارياتنا في الدوري بشكل غير مسبوق.. هل ما يحدث حاليا يتوافر به مبدأ تكافؤ الفرص؟!".

وأضاف "الخطاب هدفه ترحيل أي مباراة ولو يوم واحد، ماذا سيحدث حينها، هل سيمد زمن البطولة 7 أو 8 إضافية، ففي المواسم الأخيرة ينتهي الموسم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".

وتساءل مدير الكرة بالأهلي "مع احترامي لفريق النصر، ما أهمية اللعب ضده في هذا التوقيت بكأس مصر؟ أليس من الممكن إنهاء مباريات الكأس بالكامل في 10 أيام؟ أيهما أهم بطولة الدوري أم بطولة الكأس؟".

وواصل "سنواجه غزل المحلة في الدور الثاني، أين مباراة أسوان من الدور الأول؟ لماذا أبدأ الدور الثاني قبل إنهاء مؤجلات الدور الأول؟ كيف أسافر من الإسكندرية إلى القاهرة فجرا ثم أسافر مجددا من القاهرة إلى المحلة فجرا بسبب الصيام ثم أواجه الزمالك؟".

وتابع عبد الحفيظ تساؤلاته "لقد بدأت الدوري بمواجهة المقاصة ثم غزل المحلة، وترتيبها في الجدول قبل مباراتي الاتحاد والمحلة؟ لماذا لا ألعب ضد المقاصة في القاهرة أولا؟ لقد وافقنا على ضغط جدول المباريات، ماذا عن ترتيب المباريات؟ هل لا نملك حق الاعتراض عليه".

ونوه "من يضع الجدول، يعرف بشكل جيد جدا مواعيد دوري الأبطال، كان من الممكن مواجهة أسوان في القاهرة، ومخاطبتهم بالأمر نظرا لظروفنا مثلما حدث في مباراة غزل المحلة في الدور الأول، حينها طالب المحلة باستبدال مكان المباراة لأسباب أمنية".

وقال أيضا "من المفترض أن يساعدنا اتحاد الكرة في ظل ارتباطنا بمباريات دوري الأبطال..من أين نأتي بصحة في ظل ضغط المباريات بهذا الشكل؟".

في سياق آخر، تطرق سيد عبد الحفيظ لعقوبة اتحاد الكرة بإيقافه مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، قائلا "لماذا تم إيقافي؟".

وأردف "سؤال للحكم محمد الصباحي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام "لقد اعترضت بشكل غير طبيعي وحصلت على إنذار.. هل الإنذار عقوبته الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه؟"

واستطرد "كيف أحصل على إنذار وأنا غير متواجد في ورقة المباراة؟ هذا إنذار غير قانوني، لقد نزلت الملعب بعد المباراة، فإذا لم يكن هناك تحفز أو غصة في القلب، لمر هذا الموقف دون مشكلة.. أين اللائحة التي تنص على هذه العقوبة التي صدرت بشأني؟".

وختم مدير الكرة بالأهلي "قبل مباراة سموحة صدر قرارا بإيقافي مباراة و10 آلاف جنيه غرامة، ولكن بسبب شخصنة الأمور قفزت العقوبة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، فاللائحة تنص على مضاعفة العقوبة إذا تكررت".