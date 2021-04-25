كمبوديا تُسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في كمبوديا، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 9359 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 71 حالة.

وأوضحت أنه تم توزيع مليون و915 ألفا و966 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في أرجاء كمبوديا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 633 ألفا و770 شخصا.