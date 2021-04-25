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فيديو.. ارتفاع ضحايا انفجار مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 24 ضحية

رويترز
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:47 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:49 ص

أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم السبت، عن سقوط 24 ضحية على الأقل بانفجار عبوات الأوكسجين وأصيب 11 آخرين نتيجة اختناق بمستشفى الخطيب في بغداد.

وقالت المصادر لـRT، إن "أعداد الضحايا قد ترتفع خلال الساعات المقبلة، ومازالت عملية إجلاء المصابين والجثث من داخل المستشفى مستمرة".

ونقل مراسل رويترز عن سكان محللين قولهم، إنهم "تطوعوا لمساعدة فرق الدفاع المدني في إجلاء المصابين وانتشال الجثث من النيران".

وكان حريقا اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن فرقها أخمدت حريقا داخل مستشفى في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

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