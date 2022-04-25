ضبط 100 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و900 عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة

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أعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط 100 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و900 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وأوضح المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق وبالمرور على مركز وادي النطرون.

وتم ضبط سيارة محملة بـ 43 شيكارة سماد نترات مدعم خاص بوزارة الزراعة، ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف خضر، أنه بحملة مماثلة بمركزي كوم حمادة وبدر تم ضبط 100 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و900 عبوة مبيدات زراعية و125 كجم أسمدة معبأة في شكائر منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص جمع 110 شكائر سماد زراعي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، ومصنعي أسماك مدخنة يدارا بدون سجل صناعي، وتم التحفظ على 300 كجم من الأسماك المدخنة.

وأكد خضر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.