نجم الزمالك السابق: أرفض التعاقد مع فرجاني ساسي مجددا

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن فريق الكرة بنادي الزمالك لن يحقق استفادة كبيرة من خلال التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي.

وقال أحمد عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: «لدي معلومة بأن جيسفالدو فيريرا لا يرغب في التعاقد مع فرجاني ساسي بعدما علم بسوء حالته الفنية في الدحيل الفطري.

وأضاف عبدالملك، أتفق مع فيريرا في وجهة نظره، فرجاني ساسي أصبح كبير في السن وراتبه عال، ولن يحقق الزمالك من ورائه استفادة فنية كبيرة أو حتى مادية من خلال تسويقه في المستقبل، مشيرًا أن فيريرا يرغب في بناء فريق في الفترة المقبلة من لاعبين صغار في السن.

واكمل عبدالملك، أرشح للزمالك التعاقد مع حسام الدين مريزق لاعب وسط شباب بلوزداد الجزائري، مؤكدًا أن اللاعب صغير في السن ولديه إمكانيات كبيرة للغاية، ويمكن تسويقه في المستقبل.