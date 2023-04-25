 إيران تعلن بدء التبادل التجاري مع السعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 4:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

إيران تعلن بدء التبادل التجاري مع السعودية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 3:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 3:43 م

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية.

وقال أمين، في مقابلة تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال».

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني: «زملاؤنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع».

يذكر أن وزيري الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين، لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك