وزير خارجية الجزائر يصل مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس للبلاد

حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المالية باماكو، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، في زيارة عمل تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

وأجرى عطاف، فور وصوله، محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبد الله ديوب، بمشاركة وزير الدفاع الوطني وقدماء المحاربين إلى جانب وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وتوسعت المحادثات الثنائية بعدها لتشمل وفدي البلدين في جلسة عمل تركزت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب آفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الطرفين استعرضا التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والألياف البصرية، والمحروقات، والتعليم العالي، والتكوين، ورفع عدد الرحلات الجوية نحو باماكو بغية جعل هذه الأخيرة قطبا جهويا قاريا.

كما جرى التطرق إلى أهم الاستحقاقات المقبلة التي تجمع بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع المقررة من قبل الرئيس تبون، لفائدة منطقة كيدال والتي تتكفل بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تضامن بلاده الدائم ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شأنها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري في الآجال التي حددها هذا البلد بصفة سيادية، منوها بجهوده الرامية لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها التهديدات الإرهابية.

وأكد عطاف، استعداد الجزائر لتكثيف مساعيها الرامية لاستعادة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، ومرافقتها نحو بلورة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تجسيد مضامين الاتفاق على أرض الواقع بما يحفظ وحدة البلاد وشعبها.

وتم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الطرفين في أفق الاستحقاقات المقبلة، الثنائية منها وتلك المتعلقة بنشاط آليات تنفيذ اتفاق الجزائر.