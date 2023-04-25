تزايد الإقبال على حديقتي صنعاء والأسرة لليوم الرابع على التوالي من العيد بكفر الشيخ

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، إقبالا من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المعيدين بحدائق صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بفوه ودسوق ومطوبس.

وأكد علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، تزايد الإقبال على الحديقة لليوم الرابع على التوالي، كما شهدت الحديقة إقامة عدد من الأسر أعياد ميلاد لأحد أفرادهم، وسط حالة من الفرحة والسعادة، في ظل طقس متميز، ومن المتوقع أن يظل ازدياد الإقبال غدا الثلاثاء، آخر أيام الإجازة.

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق، شهدت استمرار توافد المواطنين ليلا برابع أيام عيد الفطر، خاصة بحديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل بدسوق، ونادي دسوق الرياضي، ومركز شباب دسوق.

وأضاف "يوسف"، أن عدد من الأهالي استمتعوا بالاحتفال بمظاهر عيد الفطر، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق؛ للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن، وسينما، ومطاعم".

كما وجه بتقديم كل الخدمات للمواطنين، بإشراف المحاسب محمد شعبان، وفريق العمل والأمن الإداري.