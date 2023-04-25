 وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا يعتزم مكافحة الانقطاعات باستخدام الديزل - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا يعتزم مكافحة الانقطاعات باستخدام الديزل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:14 ص

اقترح وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا خطة لتفادي انقطاعات الكهرباء بشكل أكبر من خلال زيادة استخدام توربينات تعمل بالديزل مع زيادة سعة المستودعات لتخزين الوقود.

وقال راموكجوبا، وفقا لنسخة من العرض أطلعت عليها وكالة بلومبرج، إن شركة الكهرباء الوطنية "اسكوم" سوف تحتاج إلى زيادة ميزانيتها من أجل الديزل. وأظهرت الخطة أن ترخيصا خاصا يمكن أن يقلص التكلفة من خلال السماح لـ"اسكوم" بشراء الوقود مباشرة.

وأشارت الخطة إلى أن الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة استخدام أنواع الوقود الأحفوري لتخفيف انقطاعات الكهرباء في أكثر الدول الصناعية في القارة الأفريقية. ووفقا للعرض المقدم للجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، فإنه في أسوأ سيناريو، يمكن أن تصل جنوب أفريقيا إلى المرحلة الثامنة من انقطاعات الكهرباء، بمعني قطع 8 آلاف جيجا وات.

وأظهر العرض أن تشغيل التوربينات بالديزل بأقصى سرعة يمكن أن يريح البلاد من مرحلتين لانقطاع الكهرباء، بمقدار ألفي جيجا وات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك