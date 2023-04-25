وزيرا خارجية موريتانيا والجزائر يوقعان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية

وقع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف مساء الإثنين في نواكشوط مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية كآلية مستدامة للتشاور المنتظم بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الخارجية الموريتانية ان المذكرة سيكون له بالغ الأثر على تقوية ودعم العلاقات السياسية بين موريتانيا والجزائر ووضع أسس راسخة تضمن الاستمرار في رفع مستوى التعاون بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا للإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضافت أن الوزير الموريتاني أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري احمد عطاف على انفراد قبل ان تتوسع لتشمل اعضاء الوفدين.

واكدت ان وزير الخارجية الجزائري وصل نواكشوط في زيارة عمل لموريتانيا في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ توليه حقيبة الخارجية الجزائرية.

وانها تدخل في إطار تعزز علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين.