الأهلي يهزم الزمالك فى ميت عقبة ويتوج بدوري الجمهورية مواليد 2003

توج فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 بلقب بطولة الجمهورية، بعد فوزه خارج ملعبه على الزمالك، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الزمالك اليوم الثلاثاء، بميت عقبة، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

افتتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد خالد «كباكا» الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل - أحمد خالد «كباكا» - كريم الدبيس.

الهجوم: ميدو أسامة - محمد زعلوك - أحمد أشرف.

وشارك محمد رأفت بدلًا من ميدو نبيل، ومحمد عبد الله بدلًا من كباكا، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من زعلوك، وأحمد طعيمة بدلًا من أحمد أشرف، ويوسف شريف بدلًا من ميدو أسامة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٥٨ نقطة، ليحسم رسميًّا فوزه بلقب البطولة، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ - ١، وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، وعلى سيراميكا ١ - صفر، وعلى حرس الحدود ٢ - ١، وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٣ - ١، وخسر أمام الاتحاد ١ - ٢، وتعادل مع سيراميكا سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، مسجلًا ٤٨ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.