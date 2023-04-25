تركيا تعلن إجلاء 1600 من رعاياها من السودان عبر إثيوبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت تركيا إجلاء 1600 من رعاياها من السودان عبر إثيوبيا برًا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، الثلاثاء، إن الخارجية التركية تواصل جهود إجلاء مواطنيها من السودان إلى إثيوبيا برا؛ تمهيدا لنقلهم إلى تركيا.

وأمس الاثنين، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، مسألة إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب معلومات من وزارة الخارجية التركية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال المسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبحسب وزير الصحة السوداني، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في البلاد إلى 600 شخص.