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ضرب زلزال بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في غربي إندونيسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يتسن على الفور معرفة ما اذا كان قد نجم عن الزلزال اضرار بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء إن الزلزال وقع الساعة 0300 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جاكرتا (2000 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش).

وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 177 كيلومترا شمال غربي جزر منتاواي وعلى عمق 84 كيلومترا تحت سطح البحر.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) محتملة.