أمريكا تطالب بتحقيق شفاف بشأن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سلطات الكيان الاستيطاني الإسرائيلي بتقديم "إجابات" بعد تقارير عن اكتشاف "مقابر جماعية" في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة، ما أثار مطالبات دولية بإجراء تحقيق شامل.

وذكر الدفاع المدني في غزة أمس الأول الثلاثاء أن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا "ما يقرب من 340 جثة لأشخاص قتلوا ودفنوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مستشفى ناصر بخان يونس، وفقاً لمصادر محلية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأنه تم العثور على "حوالي 30 جثة في قبرين" داخل باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "نريد إجابات، نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر"، مؤكدا على ضرورة فهم الظروف التي أدت إلى هذه الحوادث المأساوية لضمان عدم تكرارها.

ودفع اكتشاف الجثث الأمم المتحدة إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل، وقد لقيت هذه الدعوة دعمًا من الاتحاد الأوروبي الذي شدد على أهمية الشفافية والعدالة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.