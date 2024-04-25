هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن انفجار قرب سفينة قبالة عدن اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الخميس إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجار قرب سفينة على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي سواحل عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان أن قبطان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد الدخان من البحر، لكنه أكد على أن السفينة وجميع أفراد طاقمها بخير.

وأضافت الهيئة أن "السلطات العسكرية" تقدم الدعم، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنا في البحر الأحمر تقول إنها تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.



