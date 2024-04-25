 نائب محافظ البحيرة: رصف طرق في 3 مراكز بتكلفة 6 ملايين جنيه - بوابة الشروق
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نائب محافظ البحيرة: رصف طرق في 3 مراكز بتكلفة 6 ملايين جنيه

خميس البرعي
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 10:55 ص

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم الخميس، أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، تابعت أعمال رصف طريق ادفينا البوصيلي بمركز رشيد، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و484 ألفا و150 جنيها.

وأشارت إلى وترميم بعض القطاعات بالسن بطريق الفيرانية بمركز الدلنجات بتكلفة مليون جنيه و682 ألفا و800 جنيه، كما تم ترميم وصيانة قطاعات متفرقة بطريق حسن قاسم البوصيلي بمركز إدكو بتكلفة 1794800 جنيه لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.


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