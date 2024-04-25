لابيد يجدد دعوته لجانتس وآيزنكوت للانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية

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جدد ​​​زعيم المعارضة الإسرائيلة يائير لابيد دعوته الوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري، اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن لابيد قوله: "أدعو جانتس وآيزنكوت للانسحاب من الحكومة؛ لأنهما يبقيان حكومة فاشلة على قيد الحياة".

وأضاف: "ليس لديهما أي تأثير على أي شيء؛ لذا يجب أن يعودا إلى منزليهما، حتى نكمل إسقاط هذه الحكومة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وانضم جانتس وآيزنكوت إلى حكومة الحرب بعد أيام من "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، رغم أنهما لم يكونا جزءًا من الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر 2022.

ويضم مجلس الحرب كلا من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وجانتس (رئيس الأركان بين 2011 و2015)، بينما يشارك بصفة مراقب كل من آيزنكوت (رئيس الأركان بين 2015 و2019) ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وجدد لابيد دعوته نتنياهو إلى "وقف القتال في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى فورا"، حسب الصحيفة.