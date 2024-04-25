محافظة الجيزة تشن حملاتها بشوارع الطوابق وكعابيش والمشربية لمنع التعديات على الطريق العام

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رفع 1200 حالة إشغال للمحال والمطاعم والمقاهي بحدائق الأهرام

تحرير 10 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط، ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية.

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي الهرم شملت شوارع الطوابق وكعببش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور و استهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام.

وأسفرت عن رفع ٨٠٠ حالة اشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

كما شملت الحملات قطاع حدائق الاهرام واسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية).

وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام، بالإضافة إلى تحرير ١٠ محاضر تموينية لأفران ومخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز المحددة، خلال حملات بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.