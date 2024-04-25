كوريا الشمالية تحذر واشنطن من تمديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم، مخططات الولايات المتحدة لبناء آلية جديدة لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ، محذرة من أنها ستقابل ذلك باتخاذ إجراءات عملية قوية لتعزيز قدراتها العسكرية.

وقال كيم أون تشول نائب وزير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات، "من الواضح أنه إذا فرضت الولايات المتحدة نسخة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإننا سنغتنم فرصة جديدة ضرورية لإعادة تعديل قوتنا بشكل تصاعدي"، مشددا على أن "العقوبات الجديدة لن تؤدي إلا إلى تعزيز بيونغ يانغ لقوتها العسكرية".

ونوه إلى أنه "كلما أنشأت الولايات المتحدة قرارا جديدا للعقوبات في ساحة الأمم المتحدة، سيؤدي ذلك إلى إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أكثر قوة وتطورا"، متعهدا باتخاذ إجراءات عملية أكثر قوة لتعزيز القوة التقنية العسكرية لبلاده.

وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل، مع كوريا الجنوبية ودول أخرى بجنوب شرق آسيا، على تمديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، التي من المقرر أن تنتهي بنهاية أبريل الجاري.